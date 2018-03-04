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Медицинская реформа: эксперт рассказал, что больницы должны успеть к 1 июля

Медицинская реформа: эксперт рассказал, что больницы должны успеть к 1 июля

Чтобы получать деньги от государства, медицинские учреждения должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями. Новый статус дает возможность быть не частью плановой экономики, а независимой структурой.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

“Медицинское учреждение может быть коммунальным, то есть оставаться в собственности общины. Но некоммерческим – не будет получать прибыли, на которую можно купить Porsche главному врачу”, – говорит чиновник.

Объясняет, что такое предприятие все заработанные деньги должно инвестировать в себя: купить оборудование, выплатить премии. Однако у него есть полная свобода в ежедневной работе.

“Сейчас такой свободы нет. Министерство пишет, как им жить. А они только выполняют. Я говорю главному врачу Охматдета (детская больница в столице. – gazeta.ua), сколько у него должно быть маляров. Честно скажу, один раз был в Охмадете”, – говорит заместитель министра.

По его мнению, большинство главных врачей сейчас – слабые менеджеры. Не потому, что плохие люди. От них система не требует быть руководителями.

“Со стартом работы Национальной службы здоровья ситуация изменится. Сам отвечаешь, сколько людей, сходится ли дебет с кредитом, не течет крыша и есть ли все лекарства? А государство – финансирует”, – объясняет Ковтонюк.

На одного пациента государство выделит 370 грн на год. В эту сумму входят все расходы на услугу.

“Руководитель разносит эту сумму по статьям. Если много платит за коммунальные услуги – будет мотивирован к энергоэффективности. Если раздутый штат – придется уменьшить количество людей. Мало работников – наберет. Мы даем свободу. Не будет норматива, столько уборщиц нужно на квадратный метр. А так было”, – продолжает Павел Ковтонюк.

Заместитель министра подчеркивает: важно, чтобы до июля несколько десятков, а лучше сотни общин сделали автономными свои медицинские учреждения. Иначе они не смогут заключить договор между Национальной службой здоровья и больницей.

Справка Finance.ua:

  • На медицину в этом году предусмотрено около 115 млрд грн. На первичное звено – 13,28 млрд грн.
  • В первом полугодии 2018 года средства будут выплачены по старому механизму, а во втором полугодии – по новому.
  • С 1 апреля заработает система договоров между врачом и пациентом.
  • С 1 июля начнет работу Национальная служба здоровья, которая будет перечислять деньги медицинским учреждениям.
По материалам Газета по-Украински
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