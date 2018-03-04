Медицинская реформа: эксперт рассказал, что больницы должны успеть к 1 июля

Чтобы получать деньги от государства, медицинские учреждения должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями. Новый статус дает возможность быть не частью плановой экономики, а независимой структурой.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
“Медицинское учреждение может быть коммунальным, то есть оставаться в собственности общины. Но некоммерческим – не будет получать прибыли, на которую можно купить Porsche главному врачу”, – говорит чиновник.
Объясняет, что такое предприятие все заработанные деньги должно инвестировать в себя: купить оборудование, выплатить премии. Однако у него есть полная свобода в ежедневной работе.
“Сейчас такой свободы нет. Министерство пишет, как им жить. А они только выполняют. Я говорю главному врачу Охматдета (детская больница в столице. – gazeta.ua), сколько у него должно быть маляров. Честно скажу, один раз был в Охмадете”, – говорит заместитель министра.
По его мнению, большинство главных врачей сейчас – слабые менеджеры. Не потому, что плохие люди. От них система не требует быть руководителями.
“Со стартом работы Национальной службы здоровья ситуация изменится. Сам отвечаешь, сколько людей, сходится ли дебет с кредитом, не течет крыша и есть ли все лекарства? А государство – финансирует”, – объясняет Ковтонюк.
На одного пациента государство выделит 370 грн на год. В эту сумму входят все расходы на услугу.
“Руководитель разносит эту сумму по статьям. Если много платит за коммунальные услуги – будет мотивирован к энергоэффективности. Если раздутый штат – придется уменьшить количество людей. Мало работников – наберет. Мы даем свободу. Не будет норматива, столько уборщиц нужно на квадратный метр. А так было”, – продолжает Павел Ковтонюк.
Заместитель министра подчеркивает: важно, чтобы до июля несколько десятков, а лучше сотни общин сделали автономными свои медицинские учреждения. Иначе они не смогут заключить договор между Национальной службой здоровья и больницей.
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