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В Сумской области с 230-й попытки продали хлебозавод

В Сумской области с 230-й попытки продали хлебозавод

Фонд госимущества продал на Украинской межбанковской валютной бирже 48% акций хлебозавода «Железнодорожник», в городе Тростянец Сумской области.

С 230-й попытки государственный пакет акций продан за 554 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

«Это печальная статистика, и таких предприятий много, которые выставляются годами на продажу и безрезультатно. Со вступлением в действие нового закона о приватизации такой «статистики» станет значительно меньше. Ведь после 2 марта, безрезультатных попыток торгов на повышение цены не будет, другие аукционы будут проходить на понижение и таким образом определят реальную стоимость предприятия, за которую инвестор готов покупать. И пусть меня критикуют популисты и «большие знатоки» приватизации, но неработающее предприятие, которое приходит в упадок, разрушается и годами ждет, когда найдется тот, кто за него заплатит нереальные миллионы долларов, приносит гораздо больше вреда, чем снижение стартовой цены», – прокомментировал продажу завода руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

По материалам УБР
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