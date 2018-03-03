Польша может потребовать от Германии выплаты $850 млрд репараций

Польша оценивает свои убытки от Второй мировой войны в размере 850 миллиардов долларов.
Именно такую сумму озвучил председатель комиссии репараций Аркадиуш Мулярчик, сообщает издание Rzeczpospolita.
По словам чиновника, это огромная, однако оправданная сумма, учитывая разрушения польских городов и сел, экономической и промышленной инфраструктуры, а также демографические последствия войны.
Парламентская комиссия, которую возглавляет Мулярчик, в этом году должна представить оценочный отчет относительно суммы компенсации, которую Польша могла бы потребовать у Германии. Он будет обновленной версией аналогичного документа, составленного после войны.
Политик также добавил, что поскольку речь идет об огромных суммах, Германия проводит “политику, подвергая сомнению любые претензии”.
В то же время, считает депутат, Польши нет смысла требовать компенсации от России, потому что она не придерживается международного права.
Добавим, что последние шаги Польши относительно спорных исторических моментов привели к напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, а также Иерусалимом. Речь идет о законе об Институте национальной памяти, который вступил в силу с 1 марта. В нем предусматривается уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов и причастности поляков к преступлениям Третьего рейха.
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