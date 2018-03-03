Бензин А-95 на Киевщине подешевел

Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области снизилась на 50 копеек и по состоянию на 8 часов утра 3 марта составляет 29,45 грн за литр.
Такая цена установилась за счет снижения цены самого дешевого А-95 на одну гривну, свидетельствуют данные ресурса Vseazs.com.
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня можно приобрести на АЗС SUN OIL по цене 26,90 грн за литр (подешевел на 1 грн).
На АЗС ANP “и Авиас” предлагают бензин марки А-95 по 27,95 грн за литр.
На АЗС БРСМ-Нафта бензин А-95 стоит 27,99 грн за литр.
Сети АЗС “Укрнафта”, “Авиас плюс”, Sentoza Oil продают бензин марки А-95 по 28,00 грн за литр.
На автозаправках “Народная” предлагают бензин А-95 по 28,35 грн за литр.
На АЗС “Маркет” литр бензина А-95 можно приобрести по 28,82 грн.
Сеть АЗС UPG продает бензин марки А-95 по 29,20 грн за литр.
На АЗС MANGO предлагают бензин А-95 по 29,49 грн за литр.
На АЗС “Золотой Гепард”, “Формула”, “ТНК” и Glusco литр бензина А-95 можно приобрести по 29,95 грн.
На автозаправках Люксвен и КЛО предлагают бензин А-95 по 29,99 грн за литр.
На АЗС Амис бензин А-95 можно приобрести по 30,49 грн за литр.
На АЗС Shell бензин А-95 стоит 31,79 грн за литр (подорожал на 50 коп.).
На АЗС WOG продают бензин марки А-95 по 31,95 грн за литр.
Самый дорогой бензин марки А-95 предлагают на АЗС Socar и OKKO – по 31,99 грн за литр.
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