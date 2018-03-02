В Киеве выписали 194 штрафа за неубранный снег

За два дня, 28 февраля и 1 марта включительно, в Киеве инспекторы по благоустройству вручили 1667 предписаний и 194 протоколов за неубранный снег и необработанные территории во время снегопадов. Об этом сообщили в Департаменте городского благоустройства.

Всего в столице в эти дни работали 82 инспекторы по благоустройству.

Согласно правилами благоустройства Киева определено, что все владельцы или балансодержатели зданий, сооружений, территорий обязаны обеспечить уборку снега самостоятельно или заключить соответствующие соглашения с профильными службами.

Также балансодержатели обязаны очищать крыши от снега и льда, чтобы избежать травмирования пешеходов или нанесения другого вреда.

В случае нарушения правил благоустройства — осуществляются предупреждения, вручаются предписания и составляются административные протоколы. Сумма штрафа в случае несоблюдения правил составляет для граждан до 1360 грн, для должностных и физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности — до 1700 грн.