Нацсовет реформ одобрил законопроект о валюте

Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона “О валюте”.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

По словам главы государства, новый законодательный акт вводит принцип “разрешено все, что не запрещено” и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидируется такая мера воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности.

Президент подчеркнул, что данный законопроект является очень важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики. “Все они сразу почувствуют облегчение сразу после принятия закона. предприниматель должен делать бизнес конкурентоспособным, а государство должно помогать и защищать предпринимателя”, – отметил Порошенко.

Он также сообщил, что отменено постановление КМУ “О системе валютного регулирования и валютного контроля”, датированное 1992 годом.

“Прошло двадцать семь лет. Мир пошел вперед. А у нас валютное регулирование образца 92-го года”, – сказал президент, и добавил, что в Украине сегодня более 10 тыс. предприятий-субъектов внешнеэкономической деятельности, которые ежегодно проводят 2,5 тыс. операций в год.