В ЕС боятся "эффекта домино" от тарифов Трампа на сталь и алюминий - FT

ЕС рассмотрит введение собственных “защитных” тарифов на импорт стали и алюминия после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на эти металлы со следующей недели.

В интервью Financial Times торговый комиссар ЕС Сесилия Мальстром сказала, что Брюссель будет ждать формального объявления о введении новых американских пошлин, а только потом начнет действовать.

Но поскольку торговые эксперты верят, что поступок Трампа может быстро перерасти в торговую войну, Мальстром предостерегла, что у ЕС не будет иного выбора, как ответить. Такие же предостережения прозвучали со стороны других стран, которые могут пострадать, в частности Бразилии и Канады.

Глобальные фондовые биржи остро отреагировали на намерения Вашингтона. С начала торгов азиатские и европейские акции торговались ниже, а инвесторы распродают ценные бумаги производителей и экспортеров стали и алюминия.

Мальстром обратила внимание на то, что администрация Трампа использовала устав национальной безопасности для оправдания введения тарифов на импорт металлов. Этот шаг покончит с целыми десятилетиями действия договоренностей не поднимать некоторые международные торговые правила за исключением тех случаев, когда начинается война или возникает чрезвычайная ситуация. По мнению еврокомиссара, это может подорвать ВТО и спровоцировать другие страны поступить так же, как США.

“Введение таких широких мероприятий – это не движение вперед. Мы рискуем столкнуться с эффектом домино”, – сказала она.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тоже пообещал, что ЕС ответит на решение США.

“ЕС был близким союзником США в сфере безопасности на протяжении десятилетий. Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша промышленность будет страдать от нечестных мер, которые поставят тысячи европейских рабочих мест под риск”, – сказал он.