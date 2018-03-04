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У Узбекистана появится собственный лоукостер

У Узбекистана появится собственный лоукостер

Национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways создаст своего лоукостера. Он может появиться уже в этом году как дочернее предприятие государственного перевозчика страны.

В Uzbekistan Airways рассчитывают, что запуск собственного лоукостера позволит значительно снизить цены на международные перелеты. Перевозчик будет ориентирован на туристический поток. Среди его основных направлений называется в том числе Россия. Также планируется, что авиакомпания запустит рейсы в Турцию и Египет. Лоукостер будет летать и внутри страны.

Предполагаемая стоимость билета в Москву из Ташкента – около 100 долларов. Окончательная цена на перелет будет зависеть от совокупности факторов, среди которых расположение аэропорта и перечень услуг, предоставляемых на борту. Сейчас стоимость билетов на этот рейс (протяженностью 2800 км) у Uzbekistan Airways в зависимости от даты начинается от 200 долларов (в одну сторону).

Сегодня Uzbekistan Airways изучает опыт запуска лоукостеров во всем мире, в том числе у российского “Аэрофлота”. Напомним, что в прошлом году собственного низкотарифного оператора получил и Азербайджан – Buta Airways (подразделение AZAL) приступил к полетам в сентябре 2017 года и в настоящее время эксплуатирует флот из шести самолетов Embraer E190.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания Uzbekistan Airways в 2017 году впервые за несколько лет смогла нарастить пассажиропоток.
  • Увеличение числа обслуженных пассажиров составило 9,4% по сравнению с показателями 2016 года.
По материалам Центр транспортных стратегий
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