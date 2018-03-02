Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 173 0

ЕБРР выделил €26 млн на строительство трех СЭС в Винницкой области

ЕБРР выделил €26 млн на строительство трех СЭС в Винницкой области

ЕБРР предоставил кредит в размере €25,9 млн для группы KNESS с целью строительства трех солнечных электростанций в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба банка. Техническая помощь по проекту солнечной энергетики была предоставлена в рамках программы EU4Business.

Общая установленная мощность трех СЭС составит 33,9 МВт. Оборудование для возобновляемых источников энергии позволит сократить выбросы CO2 на 37,5 тыс. тонн в год. Во время стадии строительства рабочими местами будут обеспечены примерно 350 человек, и около 15 человек будут привлечены на этапе эксплуатации. Это 13-ый проект, финансируемый Банком и ФЧТ в рамках программы USELF, в результате которого общая мощность возобновляемых ресурсов превысит 150 МВт по всем типам технологий.

Как ранее сообщал UBR,в Ивано-Франковской области в 2018 году откроют 6 солнечных электростанций. Сейчас крупнейшими объектами возобновляемой энергетики является 5 мини-ГЭС (Снятынская, Пробийнивская №1, Пробийнивская №2, Золотолипская, Сваричивская), три солнечные электростанции (ООО «Богородчанская 1», ООО «Гелиос Энерджи», ООО «Солар Карпаты») и биогазовый завод ООО «Даноша» в Кольском районе).

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018