ЕБРР выделил €26 млн на строительство трех СЭС в Винницкой области

ЕБРР предоставил кредит в размере €25,9 млн для группы KNESS с целью строительства трех солнечных электростанций в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба банка. Техническая помощь по проекту солнечной энергетики была предоставлена в рамках программы EU4Business.
Общая установленная мощность трех СЭС составит 33,9 МВт. Оборудование для возобновляемых источников энергии позволит сократить выбросы CO2 на 37,5 тыс. тонн в год. Во время стадии строительства рабочими местами будут обеспечены примерно 350 человек, и около 15 человек будут привлечены на этапе эксплуатации. Это 13-ый проект, финансируемый Банком и ФЧТ в рамках программы USELF, в результате которого общая мощность возобновляемых ресурсов превысит 150 МВт по всем типам технологий.
Как ранее сообщал UBR,в Ивано-Франковской области в 2018 году откроют 6 солнечных электростанций. Сейчас крупнейшими объектами возобновляемой энергетики является 5 мини-ГЭС (Снятынская, Пробийнивская №1, Пробийнивская №2, Золотолипская, Сваричивская), три солнечные электростанции (ООО «Богородчанская 1», ООО «Гелиос Энерджи», ООО «Солар Карпаты») и биогазовый завод ООО «Даноша» в Кольском районе).
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