Адвокат Коломойского говорит, что аудит Приватбанка был "фейковым"

Адвокат Игоря Коломойского опровергает информацию, изложенную в заявлении НБУ по forensic audit Приватбанка агентством Kroll и выводам о возможном нанесении банку убытков на 5,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Finbalance.
Напомним, в январе Коломойский в комментарии для СМИ уже опровергал соответствующую информацию.
При этом адвокат экс-совладельца Приватбанка среди прочего ссылается на ответ НБУ на адвокатский запрос, в котором констатируется, что Нацбанк передал для ГПУ и НАБУ копии презентации расследования Kroll, которая была размещена на сайте Национального банка.
“Согласно информации, полученной от Национального банка в ответ на наш запрос, результатами расследования компании Kroll по “Приватбанку” является лишь презентация, обнародованная на сайте Национального банка Украины”, – говорится в письме адвоката.
“То есть многомесячное” независимое расследование “компании Kroll воплотилось в презентацию объемом 7 страниц, оформленную на бланке Национального банка, а не компании-исполнителя и не подтверждено ни должным образом составленным отчетом, ни никакими доказательствами”, – пишет адвокат.
Адвокат также утверждает, что “никто не взял на себя ответственность, ведь обнародован документ не содержит подписи любого лица – ни представителей Kroll, ни должностных лиц Национального банка”.
“Таким образом, не существует “независимого расследования компании Kroll”, а выводы, обнародованные Национальным банком, являются заведомо недостоверной информацией, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию И.В. Коломойского”, – говорится в письме.
Как сообщалось, детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, пришли к выводу, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.
Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
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