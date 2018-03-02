Сдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно на английском языке

Сервисные центры Министерства внутренних дел ввели возможность сдачи экзамена по правилам дорожного движения на английском языке.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
“Сервисные центры МВД ввели возможность сдачи экзамена по ПДД на английском языке, поэтому отныне для иностранных граждан станет легче сдача теоретической части экзамена на право управления транспортным средством”, – говорится в сообщении.
Язык можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена. Инструкция по прохождению экзамена также будет доступна на английском языке.
Полный перечень вопросов и ответов на английском языке можно загрузить с сайта Главного сервисного центра МВД.
“Это важное внедрения, ведь в государстве должны создаваться одинаковые условия обслуживания для всех жителей. Ежегодно потребность в сдаче экзамена на английском испытывают граждане, которые учатся или работают в Украине. Например, в 2017 году их количество составляло 3620. Поэтому мы очень благодарны поддержке Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине, благодаря которой профессиональный перевод вопросов по ПДД стал возможным”, – отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
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