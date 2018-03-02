ГАСИ хочет вернуть в некоторых городах функцию надзора над строительством

Государственная архитектурная строительная инспекция хотела бы вернуть себе полномочия надзора в 10% случаев. Об этом сообщил глава ГАСИ Алексей Кудрявцев.
“Некоторые населенные пункты выразили желание получить функцию архконтроля, однако на практике они не справились с трудностями. Наше ведомство не против вернуть себе полномочия, однако закон сейчас этого не позволяет”, — сказал он.
Всего же по данным Алексея Кудрявцева инспекции были созданы во всех областных центрах, кроме Полтавы, Хмельницкого и Запорожья. Также инспекции созданы во всех городах с населением более 100 тыс.
“Сейчас стоит задача передать градостроительные полномочия в города с населением более 50 тыс. Однако за последние полгода заявлений по этому поводу к нам не поступало”, — сообщил глава ГАСИ.
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