В США сообщили, когда испытают гиперзвуковое оружие

Пентагон заявил, что ведет работу в области гиперзвуковых технологий и обещает, что испытания оружия такого типа начнутся в 2019 году.
«Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай», – заявил глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер.
Он отметил, что его управление уже несколько лет занимается разработкой гиперзвукового оружия совместно с ВВС, НАСА, сухопутными силами и ВМС. По его словам, эта задача стоит в приоритете.
Отметим, что на днях президент РФ Путин объявил, что в ответ на расширение американской системы ПРО в России создали новейшие виды стратегического вооружения.
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