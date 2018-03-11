Украину наводняют «еврономера» с проблемными документами: как не нарваться на кидал при покупке «бляхи»

В организациях, объединяющих владельцев автомобилей на иностранной регистрации, предупреждают — Украину наводняют «еврономера» с проблемными документами. Из-за этого у купивших их автомобилистов практически сразу начинаются проблемы с таможенниками и полицией (машины могут числиться в угоне, быть заложены в банк или просто с перебитыми номерами). Журналисты собрали советы экспертов, на что обращать внимание, чтобы избежать подобной покупки.

Прежде всего — проверяем элементарное

Прежде всего, нужно понимать, что езда на нерастаможенном автомобиле очень спорна с точки зрения украинского законодательства (и совсем не приветствуется фискальными органами). Но если уж человек решился на покупку такого транспортного средства, обезопасить себя от сделки с кидалами можно.

Бывалые автомобилисты советуют прежде всего помнить о прописных истинах, которые выручают в 90% случаев.

«Прежде чем переводить деньги на карточку или давать какую-то предоплату, сто раз проверьте этого человека. Не ведитесь на сладкие обещания, рекомендации знакомых — все это не является гарантией того, что вас не кинут», — советуют в организации «Авто Евро Сила».

«Лучше всего автомобиль покупать под заказ, пригнанный в режиме «транзит». Покупка уже находящихся в Украине автомобилей чревата тем, что вы не понимаете, кто загнал этот автомобиль, в каком статусе этот автомобиль находится, слетел ли он с регистрации или не слетел. То есть, есть очень много нюансов, которые держат автомобиль на еврономерах в законном поле, но если их не соблюдать, он выйдет за его пределы», — говорят в АЕС.

В организации дают советы, как можно «поверхностно» проверить продавца, который предлагает услуги по пригону авто. «Изучите историю компании, которая предлагает услуги. Это должен быть как минимум хороший сайт, на котором должны быть фото и видеоподтверждения того, что компания действительно загоняет автомобили, что действительно происходит передача автомобилей к заказчикам. Самое главное — смотрите отзывы и заходите на странички людей, которые их пишут. Часто это бывают страницы-«однодневки» (созданы недавно, у комментатора нет друзей, фотографий и вообще признаков, что эту страницу ведет живой человек, — autonews.ua), — добавляют владельцы еврономеров.

Автоэксперт, глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер советует следовать определенному алгоритму.

Проверить, чтобы все номера на машине и в документах совпадали.

Покупать машину непосредственно на территории Евросоюза. Если покупатель пользуется услугами «верблюда», нужно чтобы «верблюд» при нем загнал авто в Украину. Это даст понимание, что машина «чистая» и у нее нет никаких проблем с выездом из ЕС и въездом на территорию Украины.

Нужно проверить компанию, на которую зарегистрирована машина. Идеально — если украинец регистрирует компанию за границей (в Польше, Литве, где-то еще) и уже на нее оформляет автомобиль. Цена вопроса — порядка нескольких сот евро, но это даст владельцу «бляхи» спокойствие, что чужая фирма не пропадет через неделю, а машина не потеряет регистрацию. Так поступали «первопроходцы», когда тема «блях» еще не была настолько раскрученной. Как вариант — можно оформить фирму в Беларуси и там же купить машину. Из его неоспоримых плюсов — понятный язык и меньшая стоимость регистрации фирмы.

Документальная проверка автомобиля. Нужно проверить, что на автомобиль нет никаких залогов, что он не находится в розыске. Если эту проверку делает кто-то чужой, желательно лично присутствовать при постановке автомобиля на учет и прохождении техосмотра.

В документах о техосмотре нужно внимательно читать, какие есть претензии к автомобилю. К примеру, в Литве часто пишут, что «у автомобиля есть претензии к его техсостоянию, но ему дают две недели на устранение неполадок». Замечания могут быть по поводу системы освещения или износившихся колодок. «Тут нельзя хитрить — неполадки нужно действительно устранить и снова приехать на техосмотр. Иначе техосмотр будет признан недействительным, а потом слетит и регистрация. Некоторые дельцы на это закрывают глаза, а у их клиентов потом проблемы», — говорит Сергей Креймер.

Если открыть компанию на свое имя не получилось, нужно проверить историю иностранной компании, на которую будет регистрироваться машина. Важно знать, сколько на нее уже оформлено машин, а также, есть ли так называемая «субстанция». Субстанция — это значит, что у компании должен быть как минимум офис в стране, где она регистрируется, и не менее одного-двух сотрудников, которые в ней трудоустроены, т.е. получают зарплату. Если субстанции нет, то рано или поздно компания попадет в черный список. Подобная информация о компаниях (что за компания, сколько у нее долгов, кто директор, где зарегистрирована) в Европе доступна онлайн бесплатно либо за минимальную плату. Аналогичную информацияю можно получить в Польше.

Также желательно, чтобы у компании был настоящий городской телефон по месту ее регистрации. Это нужно для того, что если вдруг машину остановят на территории ЕС, правоохранители будут искать номер телефона компании, которой она принадлежит, чтобы проверить информацию о машине, что она не угнана.

Если о компании нет информации в интернете, но в базе полиции видно, что она зарегистрирована на компанию и есть еще масса других машин, то будут проблемы. Так что лучше всего иметь визитку директора компании — все вопросы будут решаться непосредственно с ним.

Нужно понимать, что если на «евробляхе» вы собираетесь выезжать в Европу, нужно, чтобы в порядке были все документы без исключения. «Такие вещи как «рабочий контракт» на фирму, на которую зарегистрирована машина, или еще что-то — все это не работает. Иначе можно попасть под уголовную статью за подделку документов, неуплату налогов», — предупреждает Креймер.

Если машина зарегистрирована в странах Балтии, Польше, Чехии, Словакии, нужно периодически проверять состояние регистрации автомобиля (если он зарегистрирован на третье лицо или на компанию). Все это можно делать онлайн. Как только становится видно, что у компании пропали сотрудники либо она не активна, это повод беспокоиться. Если компания становится неактивной, прекращается регистрация автомобиля.

Еще один способ обезопаситься: «обратный лизинг»

Наряду с регистрацией «евробляхи» на свою заранее открытую в Европе компанию есть еще один способ «взять ситуацию в свои руки». Это схема обратного (или возвратного) лизинга (leaseback). Ее суть сводится к тому, что после покупки автомобиля (на рынке или у частного лица, или еще где-то) с компанией, на которую машина ставится на учет, заключается официальный договор обратного лизинга. Тем самым сохраняется право собственности за этим автомобилем. Как только с компанией что-то произойдет, право собственности на этот автомобиль можно будет доказать.

«В нем прописано, что вы и компания такая-то заключили договор обратного лизинга. Как правило, его делают на полгода и через небольшие отрезки обновляют. Это нужно для того, чтобы не получилось так, что компания «потерялась», а у вас с машиной проблемы. Согласно договора обратного лизинга прописывается, что вы отдаете компании Х машину, а она предоставляет вам маркетинговые услуги или, например, разрешение пользоваться ее торговой маркой. При этом через полгода машина переходит в вашу собственность и вы имеете право ею распоряжаться», — говорит Сергей Креймер.

Также он рекомендует составлять договор у нотариуса и лично присутствовать при этом. Плюс должен быть составлен в двух экземплярах акт приема-передачи и акт приема-сдачи автомобиля. Это будет гарантией, что даже если компания закроется и машина слетит с учета, но машина остается за вами. После этого ее можно будет спокойно перерегистрировать.

«У вас должен быть договор купли-продажи на автомобиль, что вы его купили действительно на себя и только после этого отдали в обратный лизинг. У нотариуса нужно выписать доверенность, и он должен засвидетельствовать, что вы это вы, а директор компании Х — это директор компании Х, а не неизвестно кто. После этого в доверенности прописывается, что вы имеете право производить все действия с машиной: регистрировать, снимать с учета, продавать, передавать право управления, получать страховые выплаты, забирать со штрафплощадок, платить штрафы. Нотариус должен засвидетельствовать также ваши подписи. После такого оформления вы можете ввозить машину через того же «верблюда» или кого угодно и распоряжаться ею», — объясняет детали в Association of Troubleshooters.

Также в стране регистрации автомобиля придется купить «зеленую карту» на тот период, пока он будет отсутствовать за пределами территории страны, где она находиться на учете. Это стоит довольно дорого. К примеру, один из владельцев «бляхи», ввозивший ее по такой схеме, за Ford Explorer 1999 года за «зеленую карту» заплатил около 400 евро.

Договор должен заключаться с правом передачи автомобиля в управление третьему лицу. Также должна быть заключена страховка.

Еще важно — все документы должны оформляться на тех языках, на которых человек разговаривает, и какие являются государственными в стране регистрации. Т.е. украинском (русском), польском (литовском или другом) и английском. Это нужно для того, что если «бляху» остановит в Европе полиция, то у водителя будет что показать.

Андрей Довгань