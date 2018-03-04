УЗ ведет переговоры о закупке электровозов с Siemens, Bombardier, CRRC и Alstom

“Укрзализныця”, недавно заключившая контракт на поставку ей американских тепловозов, не намерена останавливаться на достигнутом и ведет переговоры о закупке электровозов с четырьмя компаниями. Кроме того, есть предложения и от Крюковского вагонзавода.

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

“У нас есть экспериментальные предложения со стороны Крюковского вагоностроительного завода в отношении постройки грузового электровоза. Но пока они их не производили. Сейчас мы ведем переговоры о покупке электровозов с компаниями Siemens, Bombardier, CRRC и Alstom”, – рассказал Кравцов.

Напомним, Кравцов также сообщил, что УЗ начала обновлять локомотивный парк с тепловозов, так как именно они сейчас в дефиците.

“Когда мы говорим о дефиците тяги в “Укрзализныце”, то речь идет именно о дефиците тепловозной тяги”, – говорил он. При этом кроме General Electric по сути не из кого было выбирать в качестве поставщика.

В конце 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозировал, что через год-полтора у УЗ возникнут проблемы с перевозками электротягой.

“Если до 2025 года ничего не изменится и будут такие же текущие ремонты, согласно совместным подсчетам независимых аналитиков и УЗ, дефицит тяги составит около 400 электровозов”, – говорил министр.

На начало января 2017 года в тяговом парке “Укрзализныци” находилось 1720 электровозов, из них в эксплуатации – 1061 ед., неисправные – 509 ед., резерв – 150 ед.