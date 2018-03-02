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Эксперт объяснил, как решение Стокгольмского арбитража по газу отразится на простых украинцах

Эксперт объяснил, как решение Стокгольмского арбитража по газу отразится на простых украинцах

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал принял решение в пользу НАК “Нафтогаз Украины” по большинству важных вопросов в споре с “Газпромом”, теперь российский монополист должен выплатить нам компенсацию в размере 4,63 млрд долларов, передает “Сегодня”.

В то же время долг Украины перед Россией за поставки газа в 2014 и 2015 годах составляет 2 млрд долларов, т.е. разница в пользу Киева получается 2,56 млрд долларов.

“Нафтогаз” оценил положительный эффект от решения Стокгольмского трибунала в 5 тыс. грн в пересчете на украинскую семью. Однако не стоит рассчитывать, что эти деньги украинцы получат в виде сниженных тарифов или бюджетной компенсации.

“На бытовых потребителей решение Стокгольмского суда никак не повлияет. Потому что сейчас в Украине цена для бытовых потребителей ниже рыночной. А наши европейские партнеры высказывают пожелания, чтобы тарифы были подняты до рыночного уровня. На других группах потребителей это также не отразится. Разве что повлияет на состояние “Нафтогаза”, который сможет увеличить свою доходность и отчисления в бюджет”, – объяснил Андриан Прокип, эксперт “Украинского института будущего”.

А глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев объяснил, что деньги, полученные от России в виде компенсации, “следует направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей”.

Справка Finance.ua:

  • Украинский Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” начал судиться с российским “Газпромом” по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по контракту купли-продажи Украиной российского газа.
  • 1 июня 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение в пользу “Нафтогаза”, пересмотрев цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у российского монополиста с учетом рыночных условий.
  • Кроме того, Стокгольмский суд отменил требование “Газпрома”, согласно которому Украина должна была ежегодно закупать 52 миллиарда кубометров газа или оплачивать его стоимость, при этом не выбирая весь объем (принцип “бери или плати”).
  • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал ПАО “Газпром” доплатить НАК “Нафтогаз Украины” $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа “Газпром” должен доплатить НАК $2,56 млрд.
По материалам Сегодня
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