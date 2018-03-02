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Facebook не будет выделять новости и посты брендов в отдельную ленту. Эксперимент признали неудачным

Facebook не будет выделять новости и посты брендов в отдельную ленту. Эксперимент признали неудачным

Facebook отказалась от планов разделять контент на две ленты, где публикации от изданий и брендов попадали бы во вкладку Explore, а не традиционный News Feed с постами от друзей и близких, сообщается в блог-посте компании. Ранее такой эксперимент проводили в шести странах: Шри-Ланке, Боливии, Словакии, Сербии, Гватемале и Камбодже.

Результаты тестирования оказались неутешительными — разделение двух фидов лишь подстегнуло популярность фейковых новостей. Официальные аккаунты и негосударственные медиа оказывались во второстепенном фиде и не попадали в основную ленту, пока не оплатят продвижение. В результате люди больше полагались на информацию, которую шерили друзья и близкие — а те не всегда беспокоились о факт-чекинге, сообщает The New York Times.

Например, в Словакии, где радикальные националисты взяли 10% на последних парламентских выборах, невероятный охват набрал давний фейк. Историю про мусульманина, который отблагодарил мужчину, вернувшего ему кошелек, предупреждением о проведении теракта в канун Рождества, шерили так часто, что местная полиция даже выступила с официальным заявлением и призвала не верить таким публикациям.

Глава подразделения News Feed описал решение так: “Люди не хотят отдельных фидов. Отчеты показали, что люди были недовольны тем, что видели, а наличие двух отдельных фидов не помогает им большем объеме общаться с друзьями и родственниками”.

При этом Facebook не отказывается от изменений в алгоритмах News Feed, после которых контент от изданий будет появляться там примерно на 20% реже. Многие пользователи в Украине уже получили уведомления о том, что с сегодняшнего дня приоритет показа постов от друзей вырастет. В компании объясняют это «важностью» подобных публикаций.

По материалам AIN.UA
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