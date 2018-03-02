Миллиардный штраф наложен на Нафтогаз, а не на Коболева - ГФС

Штраф в размере 8,3 млрд гривен предъявлен не персонально председателю правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрею Коболеву, а компании, которую он возглавляет, за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у “Газпрома” в 2015 году.
Об этом в комментарии “Українським новинам” заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский.
“Штраф не в Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса штраф – на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае – НАК “Нафтогаз Украины” и ее руководитель Андрей Коболев”, – заявил Пиковский.
Читайте также: Налоговая оштрафовала Коболева на 8 миллиардов
При этом он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа.
“Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в “Укравтодоре” руководитель предприятия не гражданин Украины”, – пояснил Пиковский.
По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд гривен, поскольку согласно ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.
При этом Пиковский отметил, что если НАК не согласен с решением о штрафе, то компания может обжаловать его в центральном аппарате ДФС, а если аппарат примет решение в пользу заявителя и оставит в силе решение таможенного органа, то НАК может обратиться в суд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут официально платить врачам: предложенные тарифы12 ч. назад - 10854 78
"Нафтогаз" просит украинцев снизить температуру в домах из-за нехватки газа11 ч. назад - 2990 67
Миллер: Газпром "немедленно" начинает процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольме6 ч. назад - 3064 62
Правительство может инвестировать $2,56 миллиарда от Газпрома в газодобычу8 ч. назад - 646 23
"Нафтогаз" предлагает ввести ограничения на потребление газа12 ч. назад - 2375 17
Украинцы будут официально платить врачам: предложенные тарифы12 ч. назад - 10854 78
Прогноз валютного рынка в Украине на март10 ч. назад - 3891 1
Чтобы курс не рухнул: Минфин ограничил выкуп иностранцами гривневых долгов13 ч. назад - 3438 2
Миллер: Газпром "немедленно" начинает процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольме6 ч. назад - 3064 62
"Нафтогаз" просит украинцев снизить температуру в домах из-за нехватки газа11 ч. назад - 2990 67
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежкиПозавчера, 15:10 - 1525
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5405 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 490
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2234 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3353
У Києві виписали 194 штрафи за неприбраний снігОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок