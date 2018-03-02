Миллиардный штраф наложен на Нафтогаз, а не на Коболева - ГФС

Штраф в размере 8,3 млрд гривен предъявлен не персонально председателю правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрею Коболеву, а компании, которую он возглавляет, за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у “Газпрома” в 2015 году.

Об этом в комментарии “Українським новинам” заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский.

“Штраф не в Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса штраф – на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае – НАК “Нафтогаз Украины” и ее руководитель Андрей Коболев”, – заявил Пиковский.

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При этом он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа.

“Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в “Укравтодоре” руководитель предприятия не гражданин Украины”, – пояснил Пиковский.

По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд гривен, поскольку согласно ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

При этом Пиковский отметил, что если НАК не согласен с решением о штрафе, то компания может обжаловать его в центральном аппарате ДФС, а если аппарат примет решение в пользу заявителя и оставит в силе решение таможенного органа, то НАК может обратиться в суд.