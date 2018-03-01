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QIWI примет участие в создании блокчейн-платформы для беспилотных грузовых перевозок

QIWI примет участие в создании блокчейн-платформы для беспилотных грузовых перевозок

В четверг, 1 марта, стартует pre-ICO SKYFсhain – первой операционной платформы для беспилотных грузовых перевозок на базе технологии блокчейн. В разработке проекта принимает участие QIWI Blockchain Technologies – «дочка» группы компаний QIWI.

По словам представителя SKYFchain Ильи Родина, QIWI будет отвечать за написание кода, в то время как SKYFchain предоставит средства на создание платформы. Для этого будет проведено первичное размещение токенов SKYFT с целью в $5 — $30 млн. В рамках пресейла организаторы хотят привлечь $1 млн.

Как говорят в SKYFchain, основными пользователями платформы будут логистические компании, которые смогут доставлять свои товары в удаленные регионы, где альтернативой выступают либо дорогие рейсы вертолетов, либо долгая и ненадежная перевозка грузов по бездорожью.

Кроме того, грузовыми беспилотниками интересуются представители сельскохозяйственной индустрии, которые могли бы использовать дроны для опыления посевов химикатами.

Как говорится в white paper SKYFchain, платформа общедоступна для всех участников рынка и позволяет осуществлять логистические схемы и финансовые расчеты любой сложности в токенах SKYFT. Всего будет выпущено 1,2 млрд токенов SKYFT. Pre-ICO продлится до 31 марта, и по его завершении цена токена SKYFT составит $0.65 за единицу.

SKYFchain является подразделением компании SKYF, которая занимается разработкой и производством беспилотников грузоподъемностью до 250 кг и дальностью полета до 350 км (при нагрузке 50 кг). Разработчик платформы SKYFООО «Опытно-конструкторское бюро «Авиарешения», созданное группой российских инвесторов.

В настоящее время SKYF имеет несколько опытных образцов грузовых беспилотников, которые проходят испытания. Планируется, что серийное производство будет запущено в течение трех лет.

По материалам Forklog
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