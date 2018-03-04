Цены на рынке новостроек Киева в феврале

В феврале 2018 года средняя стоимость представленных к продаже квартир на первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 24128 грн/кв. м, что на 0,6% выше показателей января.
Об этом сообщает портал 100realty.ua.
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 3,5%.
Цены квадратного метра квартир по классам первичной недвижимости Киева:
За последний месяц были начаты или восстановлены продажи квартир в 9 жилых комплексах. Приостановлены продажи квартир в 2-х объектах. В феврале увеличена цена квадратного метра квартир в 31 новостройке – на 800-2000 грн./кв.м. Снижена стоимость квартир в 20 объектах – на 500-2000 грн./кв.м.
Большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 18%, Шевченковском – 15%, Соломенском и Дарницком – по 13%, Печерском – 12% районах. Меньшее количество новостроек – в Днепровском – 8%, Святошинском и Подольском – по 6%, Деснянском – 5% и в Оболонском районе – 4%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Деснянском (на 0,5%), Днепровском (на 5,1%), Оболонском (на 1,5%) и Шевченковском (на 1,6%) районах. В остальных районах Киева снижение составило от 0,2% в Дарницком до 3% в Подольском.
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