Цены на рынке новостроек Киева в феврале

В феврале 2018 года средняя стоимость представленных к продаже квартир на первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 24128 грн/кв. м, что на 0,6% выше показателей января.

Об этом сообщает портал 100realty.ua.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 3,5%.

Цены квадратного метра квартир по классам первичной недвижимости Киева:

Эконом-класс (28% от общего количества). Проанализировано 58 новостроек (813 квартир, средняя площадь – 66 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла за месяц на 2% и составила 17988 грн/кв. м:

- однокомнатные квартиры – 18291 грн/кв. м (+ 0,8%);

- двухкомнатные квартиры – 17992 грн/кв. м (+ 2,5%);

- трехкомнатные квартиры – 17701 грн/кв. м (+ 2,9%);

- 4-х и более комнатные квартиры – 17146 грн/кв. м (+ 4,3%).

Комфорт-класс (35% от общего количества). Проанализировано 69 новостроек (738 квартир, средняя площадь – 69 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла на 2,5% и составила 22271 грн/кв. м:

- однокомнатные квартиры – 22890 грн/кв. м (+ 2,4%);

- двухкомнатные квартиры – 21925 грн/кв. м (+ 2,9%);

- трехкомнатные квартиры – 21869 грн/кв. м (+ 2,6%);

- 4-х и более комнатные квартиры – 22176 грн/кв. м (+ 1,8%).

Бизнес-класс (24% от общего количества). Проанализировано 50 новостроек (366 квартир, средняя площадь – 84 кв. м). Средняя цена кв. м квартир снизилась на 1,1% и составила 32537 грн/кв. м:

- однокомнатные квартиры – 33855 грн/кв. м (+ 0,1%);

- двухкомнатные квартиры – 31107 грн/кв. м (- 2,6%);

- трехкомнатные квартиры – 31674 грн/кв. м (- 0,3%);

- 4-х и более комнатные квартиры – 34854 грн/кв. м (- 3,7%).

Премиум-класс (13% от общего количества). Проанализировано 26 новостроек (127 квартир, средняя площадь – 93 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла на 0,2% и составила 49950 грн./кв. м:

- однокомнатные квартиры – 49878 грн./кв. м (- 0,2%);

- двухкомнатные квартиры – 49708 грн./кв. м (+1%);

- трехкомнатные квартиры – 49716 грн./кв. м (+0,7%);

- 4-х и более комнатные квартиры – 51476 грн./кв. м (- 3,7%).

За последний месяц были начаты или восстановлены продажи квартир в 9 жилых комплексах. Приостановлены продажи квартир в 2-х объектах. В феврале увеличена цена квадратного метра квартир в 31 новостройке – на 800-2000 грн./кв.м. Снижена стоимость квартир в 20 объектах – на 500-2000 грн./кв.м.

Большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 18%, Шевченковском – 15%, Соломенском и Дарницком – по 13%, Печерском – 12% районах. Меньшее количество новостроек – в Днепровском – 8%, Святошинском и Подольском – по 6%, Деснянском – 5% и в Оболонском районе – 4%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Деснянском (на 0,5%), Днепровском (на 5,1%), Оболонском (на 1,5%) и Шевченковском (на 1,6%) районах. В остальных районах Киева снижение составило от 0,2% в Дарницком до 3% в Подольском.