В Twitter появилась функция закладок

Сервис микроблогов Twitter заявил о внедрении функции закладок для своих пользователей.
“Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочесть позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите”, – говорится в сообщении компании. Отмечается также, что закладки сможет видеть только непосредственно сам пользователь.
Стоит отметить, что раньше для того, чтобы перечитать твит, его нужно было “лайкнуть” или сделать репост.
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