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В Twitter появилась функция закладок

В Twitter появилась функция закладок

Сервис микроблогов Twitter заявил о внедрении функции закладок для своих пользователей.

“Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочесть позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите”, – говорится в сообщении компании. Отмечается также, что закладки сможет видеть только непосредственно сам пользователь.

Стоит отметить, что раньше для того, чтобы перечитать твит, его нужно было “лайкнуть” или сделать репост.

По материалам Зеркало Недели
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