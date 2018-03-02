В Twitter появилась функция закладок

Сервис микроблогов Twitter заявил о внедрении функции закладок для своих пользователей.

“Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочесть позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите”, – говорится в сообщении компании. Отмечается также, что закладки сможет видеть только непосредственно сам пользователь.

Стоит отметить, что раньше для того, чтобы перечитать твит, его нужно было “лайкнуть” или сделать репост.