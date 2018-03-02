Химики научились перерабатывать воздух в спирт

Химики из США создали новый катализатор, способный дешево и очень эффективно расщеплять углекислый газ и превращать его в “заготовки” для производства спирта и многих других полезных органических веществ, говорится в статье, опубликованной в журнале Energy & Environmental Science.

“Угарный газ, продукт этого процесса, можно использовать для самых разных целей — производства водорода, спиртов и различных углеводородов. Если нам удастся найти дешевый способ превращения углекислоты в угарный газ, то тогда такое открытие принесет неоценимую пользу обществу”, — заявил Элай Ставицки из Национальной лаборатории в Брукхевене (США).

В последние годы ученые активно пытаются найти способ превращения атмосферного СО2 в биотопливо и другие полезные вещества. К примеру, в июле прошлого года физики из Чикаго создали солнечную батарею, которая напрямую использует энергию света для расщепления СО2 и производства угарного газа и водорода, а в октябре их коллеги из Национальной лаборатории в Оак-Ридж создали катализатор, преобразующий углекислоту в этанол, “обычный” спирт.

Все эти катализаторы и системы “трансмутации” воздуха в спирт могут помочь не только решить проблему обеспечения человечества полностью “зеленым” топливом, но и найти более дешевые источники сырья для химической промышленности. Главной их проблемой сегодня, как отмечает Ставицки, является то, что все они или обладают низким КПД, или запредельно высокой стоимостью, связанной с тем, что их ключевым компонентом являются атомы или соединения золота, платины и других благородных или просто редких металлов.

Низкая эффективность работы более дешевых катализаторов на базе никеля, кобальта и других дешевых металлов, по словам химиков, связана с тем, что они обладают совершенно разными свойствами в атомарном и “молекулярном” виде. В частности, одиночные атомы никеля предпочитают взаимодействовать с углекислотой и превращать ее в угарный газ, а наночастицы или бруски этого металла преимущественно реагируют с водой и расщепляют ее на водород и кислород.