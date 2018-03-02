Химики научились перерабатывать воздух в спирт

Химики из США создали новый катализатор, способный дешево и очень эффективно расщеплять углекислый газ и превращать его в “заготовки” для производства спирта и многих других полезных органических веществ, говорится в статье, опубликованной в журнале Energy & Environmental Science.
“Угарный газ, продукт этого процесса, можно использовать для самых разных целей — производства водорода, спиртов и различных углеводородов. Если нам удастся найти дешевый способ превращения углекислоты в угарный газ, то тогда такое открытие принесет неоценимую пользу обществу”, — заявил Элай Ставицки из Национальной лаборатории в Брукхевене (США).
В последние годы ученые активно пытаются найти способ превращения атмосферного СО2 в биотопливо и другие полезные вещества. К примеру, в июле прошлого года физики из Чикаго создали солнечную батарею, которая напрямую использует энергию света для расщепления СО2 и производства угарного газа и водорода, а в октябре их коллеги из Национальной лаборатории в Оак-Ридж создали катализатор, преобразующий углекислоту в этанол, “обычный” спирт.
Все эти катализаторы и системы “трансмутации” воздуха в спирт могут помочь не только решить проблему обеспечения человечества полностью “зеленым” топливом, но и найти более дешевые источники сырья для химической промышленности. Главной их проблемой сегодня, как отмечает Ставицки, является то, что все они или обладают низким КПД, или запредельно высокой стоимостью, связанной с тем, что их ключевым компонентом являются атомы или соединения золота, платины и других благородных или просто редких металлов.
Низкая эффективность работы более дешевых катализаторов на базе никеля, кобальта и других дешевых металлов, по словам химиков, связана с тем, что они обладают совершенно разными свойствами в атомарном и “молекулярном” виде. В частности, одиночные атомы никеля предпочитают взаимодействовать с углекислотой и превращать ее в угарный газ, а наночастицы или бруски этого металла преимущественно реагируют с водой и расщепляют ее на водород и кислород.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ снова повысил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5308 36
"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в ЕвропеВчера, 16:15 - 2189 20
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"Вчера, 10:00 - 3104 18
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньгиВчера, 11:00 - 2907 16
"Газпром" обяжут платить Украине проценты - "Нафтогаз"Вчера, 15:30 - 2007 13
НБУ снова повысил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5308 36
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"Вчера, 10:00 - 3104 18
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньгиВчера, 11:00 - 2907 16
"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в ЕвропеВчера, 16:15 - 2189 20
"Газпром" обяжут платить Украине проценты - "Нафтогаз"Вчера, 15:30 - 2007 13
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежкиПозавчера, 15:10 - 1210
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5082 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 465
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2094 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3199
НБУ знову підвищив облікову ставкуОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Технический анализ EUR/USD от Форекс УкраинаForex