Кравцов рассказал, зачем и когда "Укрзализныця" создаст оператора тяги

ПАО “Укрзализныця” планирует создать филиал — оператора тягового состава. Об этом журналистам сообщил и. о. главы компании Евгений Кравцов на международной конференции “Железные дороги Украины: развитие и инвестиции”.

“Это одна из наиболее критических и сложных структурных изменений в компании. Если говорить об открытии рынка тяги, наша позиция — мы должны использовать максимум срока, предусмотренного соглашением об ассоциации с ЕС (с момента подписания)”, — отметил Кравцов.

По его словам, задача стоит – подойти к созданию филиала — оператора тяги в течение года.

“Вопрос создания филиала важен с точки зрения реализации стратегии, потому что это вопрос отделения тяги от инфраструктуры. Если мы говорим об открытии рынка тяги, о доступе частной тяги к рынку, то без выделенного в рамках УЗ оператора тяги это (открыть рынок тяги — ред.) невозможно”, — заявил Кравцов.

Руководитель УЗ сообщил, что в филиал попадет грузовая тяга, однако в ж/д ведомстве продолжаются дискуссии по поводу передачи пассажирской тяги в филиал. “Какими локомотивами филиал будет оперировать? Точно в этот филиал попадут грузовые локомотивы. Что касается пассажирских, по этому вопросу у нас идет дискуссия. Есть мнение, что пассажирская тяга должна “уйти” в пассажирскую компанию. Вопрос связан с тем, есть ли смысл задействовать перекрестное использование пассажирских и грузовых локомотивов. Считаю, что необходимо пассажирский бизнес максимально отделять от всего остального… Вопрос в том, что это все объединено в одно депо на сегодня, это усложняет работу”, — рассказал Кравцов.

Он уточнил, что, помимо филиала-оператора тяги будет создан филиал, который будет заниматься ремонтами подвижного состава. “У нас очень частое явление — некачественное выполнение ремонтов внутри депо. И эти факты скрываются. Когда структура отвечает и за эксплуатацию локомотивов, и за их ремонт, создается прямой конфликт интересов”, — пояснил Кравцов.