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За последние годы Украина упустила 5 млрд, потому что не способна их освоить - Еврокомиссия

За последние годы Украина упустила 5 млрд, потому что не способна их освоить - Еврокомиссия

В Еврокомиссии заявили, что возможности ЕС относительно финансовой помощи Украине превышают способности Украины освоить эти средства.

Об этом на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital, заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова, сообщает корреспондент “Европейской правды”.

“Значительное количество проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. Возможно, не все эти проекты были идеальными, возможно, архитектура части из них оставляла желать лучшего, но сам этот факт поражает. В целом за последние годы Украина не смогла получить 5 млрд (отметим, что во время выступления не была указана валюта, но, вероятно, речь идет о евро – Ред.), которые готовы были предоставить ей западные доноры”, – заявила она.

“Вообще такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдовы и Грузии. И это является проблемой, на которую мы не можем закрывать глаза”, – добавила она.

Стоит отметить, что один только потерянный транш макрофинансовой помощи ЕС – это 600 млн евро, которые Украина не получила в 2017 году. Причиной стало невыполнение ряда требований Евросоюза.

По материалам Економічна Правда
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