Украина и Латвия увеличили товарооборот на 27% - Гройсман

Уровень товарооборота между Украиной и Латвией увеличился на 27%.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман, который начал официальный визит в Ригу, написал в Тwitter.

“Украинская правительственная делегация в Кабинете министров Латвии. Ключевая тема переговоров с главой правительства страны Марисом Кучинскисом – усиление экономического взаимодействия и обмен опытом реформ. Имеем рост товарооборота на 27% – до более $460 млн”, – отметил Гройсман.

По его убеждению, удвоить этот показатель вполне реально.