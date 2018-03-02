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Украина и Латвия увеличили товарооборот на 27% - Гройсман

Украина и Латвия увеличили товарооборот на 27% - Гройсман

Уровень товарооборота между Украиной и Латвией увеличился на 27%.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман, который начал официальный визит в Ригу, написал в Тwitter.

“Украинская правительственная делегация в Кабинете министров Латвии. Ключевая тема переговоров с главой правительства страны Марисом Кучинскисом – усиление экономического взаимодействия и обмен опытом реформ. Имеем рост товарооборота на 27% – до более $460 млн”, – отметил Гройсман.

По его убеждению, удвоить этот показатель вполне реально.

По материалам УКРИНФОРМ
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