Межбанк: доллар уронили поступления экспортной выручки и повышение ставки НБУ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 14,27 коп., на торгах четверга укрепился на 13,60 коп., оказавшись на уровне 26,6695 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 марта с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,82 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.08 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,76/26,79, а спустя 10 минут находился уже на отметке 26,70/26,73 UAH/USD. Не снижая темпов падения, СКВ США на межбанке к 10.25 достигла локального минимума (26,64/26,68 UAH/USD), встревожив НБУ, который тотчас инициировал свои гривневые интервенции, выкупал «лишние» доллары по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков. Эти меры «заморозили» курс доллара на межбанке, на отметке 26,66/26,69 UAH/USD, ближайшие «окрестности» которой «американец» под бдительным присмотром регулятора не покидал до 14.00 Киева. Очевидно, в этот час Институтская покинула свой пост, оставив пустеющий межбанк на откуп слабосильных продавцов СКВ, которые своими оферами поэтапно понизили действующую цену «американца» до 26,64/26,67 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке, по сути, до самого закрытия сессии.

На цифре 26,64/26,67 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 01 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6695 UAH/USD.

На Depo рынке 01 марта гривна overnight котировалась банками по 14,25/15,75% годовых (с 12.11 Киева – 14,25/15,75% годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 266500 / 26,6800

евро – 32,7317 / 32,4935

российский рубль – 0,4646 / 0,4696

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок: 1,2168/ 1,2169

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке