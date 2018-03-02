Чтобы курс не рухнул: Минфин ограничил выкуп иностранцами гривневых долгов

Минфин ввел лимиты для покупателей 3 и 6-месячных гривневых облигаций внутреннего госзайма на первичном рынке (кепы) на уровне 500 млн. грн., сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.
«Это определенным образом сдерживает вложение краткосрочных средств, и больше стимулирует нерезидентов к работе с долгосрочными инструментами», — отметил он.
Хотя не уточнил, как лимитируются иностранные покупки госбумаг на вторичном рынке, и какие ограничения действуют для таких операций.
Второй защитный механизм, который, по мнению нацбанковцев, должен сдерживать приток в ОВГЗ «горячих» спекулятивных капиталов нерезидентов — курсовой. «Несколько усилился курс гривни, что сделало вложения в краткосрочные инструменты менее прибыльными», — подчеркнул Чурий.
На текущий момент доля иностранцев в общем портфеле гособлигаций составляет 1,8%, они приобрели гривневых бумаг на эквивалент $500 млн. В Нацбанке считают, что смогут обеспечить безболезненный вывод такой суммы из страны, если инвесторы того пожелают.
«Мы контролируем процесс, чтобы не создавать определенных рисков для увеличения этого капитала», — заверил и.о. председателя Нацбанка Яков Смолий. Говоря о рисках, он выделил четыре в такой последовательности:
Объем притока капиталов нерезидентов является незначительным относительно общего объема ОВГЗ в обороте. Тем более, что за счет приплыва капитала Национальный банк наращивает международные резервы, то есть подушку безопасности на случай оттока капитала.
Нацбанк придерживается режима плавающего обменного курса и дает обменному курсу укрепиться в период доминирования валютного предложения, дестимулируя тем самым приток именно спекулятивного капитала.
Пока приток капитала происходит исключительно в долговые государственные ценные бумаги. Большинство же рисков по притоку капитала, по словам Смолия, возникает в случае притока средств нерезидентов в частный сектор с дальнейшим перегревом потребительского спроса.
Приток идет в гривневые долговые инструменты, что минимизирует валютные риски и внешнюю уязвимость экономики.
«Мы видим тенденцию по переориентации нерезидентов на более долгосрочные инструменты», — уверил Олег Чурий. В этой части он отметил недавний выпуск трехлетних гривневых еврооблигаций Укрэксимбанка на $150 млн.
«Это свидетельствует об определенном интересе нерезидентов к долгосрочным инструментам. И дает нам больше уверенности в том, что этот горячий капитал не станет создавать проблем, когда будет выходить», — считает Чурий.
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