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Ноу-хау Минсоцполитики: как привлечь в Пенсионный фонд еще 5 млрд грн

Ноу-хау Минсоцполитики: как привлечь в Пенсионный фонд еще 5 млрд грн

Пресс-служба Министерства социальной политики сообщила о том, что специалистами ведомства разработан законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты единого социального взноса для тех, чьи зарплаты начисляются миллионами гривен в месяц. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве поясняют, что в настоящее время предел, с которой снимается ЕСВ по ставке в 22% ограничен 15 минимальными зарплатами – 55,8 гривен. А разработанная регрессивная шкала будет касаться всей суммы зарплаты.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди получали высокие зарплаты, если бы ЕСВ полагалось со всей суммы заработной платы, а не с 55 800 гривен, – говорит Министр социальной политики Украины Андрей Рева. – Мы разработали регрессивную шкалу, которая позволит отсчитывать социальные взносы со всей суммы зарплаты. Конечно было бы здорово, если бы отчислялись все 22%, скажем, с 7 миллионов, но это может привести к тому, что начнет сокращаться размер самой зарплаты. Поэтому мы и разработали механизм, который позволит проводить отчисления таким образом, что сумма, с которой исчисляется ЕСВ, будет расти, а процент снижаться».

По словам министра, если депутаты Верховной Рады поддержат этот законопроект, бюджет Пенсионного фонда получит дополнительно 5 млрд гривен.

По материалам УБР
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