Национальный банк назвал причины укрепления гривны

Увеличение поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках обусловило укрепление гривны.
Об этом заявил и.о. главы правления НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге.
“Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке”, – заявил он.
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“Это обусловило укрепление обменного курса гривны относительно доллара с конца января. Вместе с тем, укрепление курса гривны к доллару произошло на фоне ослабления последнего на мировых валютных рынках. Поэтому, если рассматривать динамику курса гривны в целом к корзине валют – основных торговых партнеров, она пока не создает предпосылок для более быстрого снижения инфляции”, – сказал Смолий.
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