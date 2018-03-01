Власти Сингапура задумались о введении дополнительных мер защиты криптоинвесторов

Заместитель директора Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) Онг Чонг Ти заявил, что ведомство в настоящее время «изучает вопрос необходимости дополнительных правил в области защиты криптовалютных инвесторов», — сообщает Reuters.

Как отмечает издание, подобное заявление может означать, что в разработке находится новая регулятивная нормативно-правовая база для криптовалютных бирж Сингапура, за деятельностью которых власти сейчас пристально следят.

Напомним, в октябре прошлого года представители MAS заявили, что ведомство не планирует регулировать обращение криптоактивов, однако будет противодействовать отмыванию денег при помощи цифровых валют.

Кроме того, 6 февраля заместитель премьер-министра Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявил, что правительство не собирается запрещать торговлю криптовалютами. По его словам, еще слишком рано говорить о тех или иных мерах в отношении новой технологии.