ЕС требует от Facebook и Google удалять за час незаконный контент после предупреждения Европола

Европейский союз в четверг ужесточил требования к технологическим корпорациям, включая Google из холдинга Alphabet Inc., Facebook Inc. и Twitter Inc. Регулятор опубликовал общие рекомендации об оперативном удалении террористических и других противозаконных материалов с их европейских сайтов. Ранее некоторые национальные правительства потребовали ввести юридическую ответственность интернет-компаний за информацию, размещенную на их платформах, сообщает Dow Jones.

Европейская комиссия заявила, что технологические компании должны удалять террористические материалы в течение часа после предупреждения правоохранительных органов и Европола. За удалением материалов должны следить специальные сотрудники, особенно при использовании автоматических методов, чтобы удаление не затронуло нейтральный контент.

Технологические фирмы настороженно наблюдают за инициативами, которые, по их мнению, могут нарушать свободу слова. Их руководители отмечают, что уже приложили массу усилий к соблюдению требований ЕС. Регуляторы ЕС уже заключили добровольные соглашения с крупнейшими интернет-компаниями об удалении таких террористических материалов, как пропагандистские видео ИГИЛ (террористической организации). Также с доступных в Европе сайтов должны удаляться материалы, разжигающие вражду.