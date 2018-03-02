В феврале средние цены на "вторичку" снизились в шести районах Киева, в четырех – выросли

По итогам февраля 2018 года, по сравнению с январем, средняя стоимость вторичного жилья в Киеве снизилась на 0,3% и составила 1229 долл. США/кв. м.
Об этом сообщает портал 100realty.ua.
За год, с февраля 2017 года, средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 3,8%.
В феврале средние цены на квартиры выросли в Днепровском (на 0,9%), Святошинском (на 0,7%), Голосеевском (на 0,4%) и Деснянском (на 0,1%) районах. В остальных административных районах столицы снижение средних цен составило от 0,1% в Печерском до 0,8% в Шевченковском районе.
Печерский район остается самым дорогим в Киеве по средней стоимости жилья с показателем 1987 долл. за кв. м. Самые низкие цены, по прежнему, в Деснянском районе – в среднем, 821 долл. за кв. м.
Динамика стоимости квартир по количеству комнат:
Количество представленных к продаже квартир в феврале относительно января уменьшилось на 0,8% и составило 18582 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 0,9%, в долларовом выражении – на 1,2%.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 43%. До 50 тыс. долл. США – 29%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 9% и от 250 тыс. долл. США – 5%.
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