Владислав Папакин: трансфертное ценообразование в Украине. Как аргументировать условия финансовых операций?

Современное состояние трансфертного ценообразования в Украине можно охарактеризовать как «проблематичное» из-за неопределенностей, которые возникают перед плательщиком в процессе аргументации осуществленных им контролируемых операций. Подобная проблема выражается через критерии сопоставимости контролируемой операции с неконтролируемой (то есть такой, которая соответствует рыночным условиям), установленные на законодательном уровне.

Так, Налоговый кодекс требует от налогоплательщика проанализировать при выборе аналогов следующие элементы контролируемой и сопоставимой операций для последующего определения рыночного диапазона:

1. Характеристику товаров (работ, услуг), являющихся предметом операции;

2. Выполненные сторонами функции, привлеченные активы и понесенные риски в совершенной операции;

3. Практику отношений между контрагентами и условия составленных договоров;

4. Экономические условия деятельности сторон операции и их бизнес-стратегии.

На мой взгляд, приведенные параметры не дают никакой определенности касательно процесса построения методологической составляющей сравнения, поскольку учет всех критериев обуславливает проблемы в выборе сопоставимых аналогов из-за отсутствия или недостаточности необходимой информации. Учитывая обобщенность данных критериев, они увеличивают риск доначисления для налогоплательщика из-за возможного субъективного взгляда фискальных органов на процесс построения поиска и отбора аналогов операций из открытых источников информации.

В национальном законодательстве учтены наработки ОЕСР в сфере использования источников информации для объяснения контролируемой операции, которые могут быть использованы для поиска сопоставимых данных. Это, прежде всего, совершенные внутренние неконтролируемые операции налогоплательщика и/или неконтролируемые операции связанного с ним контрагента, а также внешние операции, содержащиеся в любых открытых источниках информации.

Стоит отметить, что только наличие внутренних аналогов способно удовлетворить большую часть элементов сопоставимости, присутствующих в Налоговом кодексе.

Можно утверждать, что одними из рисковых видов операций на сегодняшний день являются финансовые операции, а именно кредитные (заемные), поскольку низкий уровень сопоставимости при данном анализе является основной причиной налоговых проверок с последующим доначислением обязанностей по налогу на прибыль.

Сейчас самыми популярными внешними источниками для обоснования условий контролируемой операции в соответствии с принципом «вытянутой руки» являются базы данных Thomson Reuters и Bloomberg, а также статистическая информация НБУ. Как правило, большинство налогоплательщиков, составляющих документацию по этим операциям самостоятельно, опираются только на данные НБУ, которые не удовлетворяют элементам сопоставимости в полной мере. Поэтому методология аргументации должна строится на ключевых критериях кредитных (заемных) операций, влияющих на формирование процентной ставки в соответствии с телом займа.

При создании договорных условий, которые будут регулировать финансовые взаимоотношения сторон операции, ключевыми можно считать следующие:

срок предоставления кредита (займа). Ставка процента возрастет при увеличении срока использования заемщиком средств;

подчиненность (первоочередность погашения задолженности). Высший уровень подчиненности приводит к увеличению процентной ставки;

направление использования. Целевое предназначение привлеченных средств в соединении с бизнес-профилем заемщика сказывается на уровне процентной ставки;

гарантия или обеспечение. Наличие данных параметров уменьшает процентную ставку при привлечении средств;

финансовая отчетность. Несоблюдение заемщиком ключевых финансовых показателей, установленных договором, вызовет увеличение процентной ставки;

сума кредита (займа). Является отдельным определителем при установлении процентной ставки, поскольку провоцирует как уменьшение, так и увеличение такой ставки;

возможность досрочного погашения. Подобная договоренность при установлении процентной ставки может привести как к снижению, так и к увеличению такой ставки;

вид кредита. Вид кредита (займа) приводит и к уменьшению, и к увеличению ставки. Например, кредитная линия, предоставленная клиенту с позитивной кредитной историей, скорее всего, приведет к уменьшению процентной ставки;

кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг отображает платежеспособность заемщика, поэтому данный параметр обратно пропорционален установленной процентной ставке.

При этом считаю, что основными условиями, которые необходимо исследовать при анализе данного вида финансовых операций, являются: срок предоставления кредита, кредитный рейтинг заемщика, вид кредита и подчиненность. Они обязательно должны быть идентичными анализируемой операции. При наличии отличий должны быть осуществлены соответствующие корректировки.

Учет этих критериев приведет к большей прозрачности в правовых взаимоотношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность Украины при осуществлении финансовых операций и приведет к улучшению состояния национальной экономики.

Владислав Папакин, руководитель департамента трансфертного ценообразования Kreston GCG.