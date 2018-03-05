Владислав Папакин: трансфертное ценообразование в Украине. Как аргументировать условия финансовых операций?

Современное состояние трансфертного ценообразования в Украине можно охарактеризовать как «проблематичное» из-за неопределенностей, которые возникают перед плательщиком в процессе аргументации осуществленных им контролируемых операций. Подобная проблема выражается через критерии сопоставимости контролируемой операции с неконтролируемой (то есть такой, которая соответствует рыночным условиям), установленные на законодательном уровне.
Так, Налоговый кодекс требует от налогоплательщика проанализировать при выборе аналогов следующие элементы контролируемой и сопоставимой операций для последующего определения рыночного диапазона:
1. Характеристику товаров (работ, услуг), являющихся предметом операции;
2. Выполненные сторонами функции, привлеченные активы и понесенные риски в совершенной операции;
3. Практику отношений между контрагентами и условия составленных договоров;
4. Экономические условия деятельности сторон операции и их бизнес-стратегии.
На мой взгляд, приведенные параметры не дают никакой определенности касательно процесса построения методологической составляющей сравнения, поскольку учет всех критериев обуславливает проблемы в выборе сопоставимых аналогов из-за отсутствия или недостаточности необходимой информации. Учитывая обобщенность данных критериев, они увеличивают риск доначисления для налогоплательщика из-за возможного субъективного взгляда фискальных органов на процесс построения поиска и отбора аналогов операций из открытых источников информации.
В национальном законодательстве учтены наработки ОЕСР в сфере использования источников информации для объяснения контролируемой операции, которые могут быть использованы для поиска сопоставимых данных. Это, прежде всего, совершенные внутренние неконтролируемые операции налогоплательщика и/или неконтролируемые операции связанного с ним контрагента, а также внешние операции, содержащиеся в любых открытых источниках информации.
Стоит отметить, что только наличие внутренних аналогов способно удовлетворить большую часть элементов сопоставимости, присутствующих в Налоговом кодексе.
Можно утверждать, что одними из рисковых видов операций на сегодняшний день являются финансовые операции, а именно кредитные (заемные), поскольку низкий уровень сопоставимости при данном анализе является основной причиной налоговых проверок с последующим доначислением обязанностей по налогу на прибыль.
Сейчас самыми популярными внешними источниками для обоснования условий контролируемой операции в соответствии с принципом «вытянутой руки» являются базы данных Thomson Reuters и Bloomberg, а также статистическая информация НБУ. Как правило, большинство налогоплательщиков, составляющих документацию по этим операциям самостоятельно, опираются только на данные НБУ, которые не удовлетворяют элементам сопоставимости в полной мере. Поэтому методология аргументации должна строится на ключевых критериях кредитных (заемных) операций, влияющих на формирование процентной ставки в соответствии с телом займа.
При создании договорных условий, которые будут регулировать финансовые взаимоотношения сторон операции, ключевыми можно считать следующие:
При этом считаю, что основными условиями, которые необходимо исследовать при анализе данного вида финансовых операций, являются: срок предоставления кредита, кредитный рейтинг заемщика, вид кредита и подчиненность. Они обязательно должны быть идентичными анализируемой операции. При наличии отличий должны быть осуществлены соответствующие корректировки.
Учет этих критериев приведет к большей прозрачности в правовых взаимоотношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность Украины при осуществлении финансовых операций и приведет к улучшению состояния национальной экономики.
Владислав Папакин, руководитель департамента трансфертного ценообразования Kreston GCG.
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