Президент подписал закон о кредитном регистре Нацбанка

Президент Петр Порошенко подписал закон о создании Кредитного реестра НБУ и совершенствовании процессов управления кредитными рисками банков.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины от 6 февраля 2018 года № 2277-VIII “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков», – говорится в сообщении.

Законом, в частности, предусматривается создание и ведение Национальным банком Кредитного реестра – информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, изменение, использование, распространение (предоставление) информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по таким операциям, анализ и квалификацию кредитов.

Также установлено обязательство предоставлять в Кредитный реестр информацию: банками по должникам, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных заработных плат (372,3 тыс. гривен); Фондом гарантирования вкладов физических лиц о кредитных операциях банков, в отношении которых НБУ принято решение об отнесении их к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации, а также информацию по погашению долга заемщика, которая содержится в бюро кредитных историй; предоставление Нацбанком права доступа к банкам информации из Кредитного реестра для оценки кредитного риска.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако положение об обязанности банков представлять в Кредитный реестр информацию о совершенных ими кредитных операциях вступают в действие с 1 апреля 2018 года.