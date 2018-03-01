В Киевской области грузовики начнут взвешивать на ходу

Первые комплексы автоматического весового контроля в движении (WiM, Weight in Motion) заработают на украинских дорогах в Киевской области летом этого года. Об этом, как передают в МИУ, сообщил на совещании первый заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
“Сейчас “Укравтодор” совместно с МВД решает вопрос о размещении и содержании центров обработки данных для системы автоматического взвешивания и автоматического контроля скорости. Первые WiM-комплексы должны заработать уже летом этого года”, – сказал Лавренюк, передает ЦТС.
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Участники совещания обсудили перспективы сотрудничества Мининфраструктуры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по внедрению пилотного проекта автоматического весового контроля WiM.
Данный проект был предложен Украине Всемирным банком (ВБ).
Ранее сообщалось, что МИУ и “Укравтодор” предварительно обсудили с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможность закупки комплексов WiM и определили 5 мест, где их расположить на начальном этапе. Это пригород Киева, трассы М-01, М-05, М-06, М-07 и Н-01.
Отдельно МИУ поручило “Укравтодору” определить по всей Украине места для будущего расположения рамп, на которых будут установлены приборы фото- и видеофиксации, приборы анализа дорожного движения. В дальнейшем ведомство должно будет включать установку подобных рамп в смету строительства и реконструкции дорог.
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