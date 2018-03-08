Майнеры купили более 3 миллионов видеокарт на 776 миллионов долларов в 2017 - исследование

За 2017 год майнеры приобрели более 3 миллионов видеокарт на 776 миллионов долларов.
Об этом сообщается в отчете аналитической компании Jon Peddie Research.
Речь идет о продукции трех компаний – AMD, Nvidia и Intel. В четвертом квартале 2017 года AMD увеличила продажи на 8%, а продажи Nvidia и Intel, напротив, снизились – на 6% и 2% соответственно.
Отмечается, что показатели Nvidia снизились из-за того, что спрос на видеокарты со стороны майнеров превысил ожидания компании, и возник дефицит товара.
AMD, в свою очередь, смогла улучшить продажи благодаря тому, что ее видеокарты дешевле, чем у Nvidia при той же производительности.
В итоге доли рынка по итогам четвертого квартала распределяются следующим образом: AMD – 14,2%; Nvidia – 18,4%; Intel – 67,4%.
При этом общий объем поставок GPU в четвертом квартале снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом (и на 4,8% в годовом исчислении) – в основном, из-за снижения продаж ПК и ноутбуков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Онлайн-калькулятор посчитает украинцам возможную экономию на электроэнергии11 ч. назад - 1776 14
Аренда жилья по-новому: эксперты объяснили, что будет с ценами13 ч. назад - 4076 9
Morgan Stanley назвал валюты, в которые выгодно инвестировать в 2018 году4 ч. назад - 1146 5
В Гонконге предложили строить жилье в водопроводных трубах (видео)Вчера, 23:00 - 1222 5
Генерал ВВС США: «Через несколько лет мы начнем сражаться в космосе»23 ч. назад - 1459 5
Аренда жилья по-новому: эксперты объяснили, что будет с ценами13 ч. назад - 4076 9
Эмиграция из Украины усилится в ближайшие 2-3 года – НБУ9 ч. назад - 2175 1
Число беременных может указать на приближение рецессии - исследование16 ч. назад - 1841
Онлайн-калькулятор посчитает украинцам возможную экономию на электроэнергии11 ч. назад - 1776 14
Генерал ВВС США: «Через несколько лет мы начнем сражаться в космосе»23 ч. назад - 1459 5
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Позавчера, 10:50 - 849
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9190
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1696 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3039
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 7324 13
Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)