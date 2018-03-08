Майнеры купили более 3 миллионов видеокарт на 776 миллионов долларов в 2017 - исследование

За 2017 год майнеры приобрели более 3 миллионов видеокарт на 776 миллионов долларов.

Об этом сообщается в отчете аналитической компании Jon Peddie Research.

Речь идет о продукции трех компаний – AMD, Nvidia и Intel. В четвертом квартале 2017 года AMD увеличила продажи на 8%, а продажи Nvidia и Intel, напротив, снизились – на 6% и 2% соответственно.

Отмечается, что показатели Nvidia снизились из-за того, что спрос на видеокарты со стороны майнеров превысил ожидания компании, и возник дефицит товара.

AMD, в свою очередь, смогла улучшить продажи благодаря тому, что ее видеокарты дешевле, чем у Nvidia при той же производительности.

В итоге доли рынка по итогам четвертого квартала распределяются следующим образом: AMD – 14,2%; Nvidia – 18,4%; Intel – 67,4%.

При этом общий объем поставок GPU в четвертом квартале снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом (и на 4,8% в годовом исчислении) – в основном, из-за снижения продаж ПК и ноутбуков.