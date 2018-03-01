Производитель электромобилей готовит IPO на $2 миллиарда

Китайский стартап по производству электромобилей Nio нанял восемь банков, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs, для подготовки проведения запланированного на этот год листинга (совокупность процедур по включению ценных бумаг компании в биржевой список) на фондовом рынке США на сумму до $2 млрд.
По словам источников, пожелавших сохранить анонимность (так как подробности сделки не являются публичными), в перечень привлечённых стартапом банков вошли Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan и UBS, сообщает «3Dnews».
Решение о проведении первичного публичного размещения (IPO) в размере от $1 до $2 млрд было принято стартапом, основанным китайским интернет-предпринимателем Уильямом Ли в 2014 году, в связи тем, что ему необходим дополнительный капитал для финансирования своего расширения и инвестиций в ряде областей, включая разработку технологий автономного вождения и аккумуляторов нового поколения.
С учётом верхнего предела запланированной суммы привлечения инвестиций, IPO Nio может стать крупнейшим листингом китайской компании в США с тех пор, как в 2014 году здесь прошло публичное размещение акций китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding стоимостью $25 млрд. В октябре 2016 года китайская логистическая компания ZTO Express привлекла $1,41 млрд. инвестиций благодаря IPO, прошедшему в Нью-Йорке.
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