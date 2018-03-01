Модель рынка земли уже готова - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал несколько приоритетных направлений на 2018 год. Одним из них является земельная реформа, модель которой уже готова.

Об этом министр сообщил во время 14-й ежегодной инвестиционной конференции, организованной компанией Dragon Capital 1 марта в Киеве.

“У нас есть модель [земельной реформы – ред.], вопрос только, когда ее начинать. Нужно понять правильную тональность”, – сказал Данилюк.

По его словам, этот процесс должен начаться с правильной коммуникационной кампании.

“Это позволит преодолеть негативное сопротивление в обществе, которое нарастало годами. Нужно корректно людям, которые годами слышали о негативе, объяснить все плюсы введения рынка земли”, – пояснил министр.

В свою очередь посол Европейского Союза Хьюг Мингарелли отметил “колоссальный потенциал” украинских земель, назвав их лучшими в Европе. Он также отметил важность проведения земельной реформы и открытия рынка земли.

До лета 2017 года земельная реформа в Украине была одним из ключевых условий предоставления следующего транша Международного валютного фонда (МВФ). Однако в июле Фонд исключил это требование из меморандума с Украиной.