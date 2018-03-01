По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (53,061 млн и 40,716 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 31). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80-26,81 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активных заявок по доллару на сумму более 93,777 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,8000 – 55 55526,8000 – 50026,7800 – 10 00026,7500 – 2 00026,7500 – 5 00026,7500 – 5 00026,7500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6500 – 9 200

26,7000 – 4 000

26,7000 – 10 000

26,7100 – 20 000

26,7200 – 15 000

26,7300 – 30 000

26,7300 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7636 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6721 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.