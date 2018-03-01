От биткоина "откололся" Bitcoin Private

28 февраля в сети Bitcoin и ZClassic состоялся хардфорк Bitcoin Private – это первый форк биткоина, основанный сразу на двух блокчейнах.

Об этом сообщается в Twitter проекта.

Цена криптовалюты ZClassic после хардфорка резко снизилась.

Отметим, Bitcoin Private – это первый форк биткоина, основанный сразу на двух блокчейнах.

Ключевой особенностью Bitcoin Private станет еще больше анонимность посредством использования протокола zk-SNARK для сокрытия данных о транзакции. Эту технологию сначала применили разработчики анонимной криптовалюты ZCash.

Монеты BTCP будут распределены в соотношении 1:1 между владельцами биткоина и ZClassic.