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От биткоина "откололся" Bitcoin Private

От биткоина "откололся" Bitcoin Private

28 февраля в сети Bitcoin и ZClassic состоялся хардфорк Bitcoin Private – это первый форк биткоина, основанный сразу на двух блокчейнах.

Об этом сообщается в Twitter проекта.

Цена криптовалюты ZClassic после хардфорка резко снизилась.

Отметим, Bitcoin Private – это первый форк биткоина, основанный сразу на двух блокчейнах.

Ключевой особенностью Bitcoin Private станет еще больше анонимность посредством использования протокола zk-SNARK для сокрытия данных о транзакции. Эту технологию сначала применили разработчики анонимной криптовалюты ZCash.

Монеты BTCP будут распределены в соотношении 1:1 между владельцами биткоина и ZClassic.

По материалам Економічна Правда
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