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В Еврокомиссии назвали главное условие предоставления 1 млрд евро макрофинансовой помощи

В Еврокомиссии назвали главное условие предоставления 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Программу макрофинансовой помощи Евросоюза Украине в размере 1 млрд долларов могут утвердить, если Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявила 1 марта в Киеве заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катарина Матернова, сообщает “Сегодня”.

“Очень важно, что для выделения макрофинансовой помощи мы должны иметь либо письмо от МВФ, либо действующую программу с МВФ. Как только Украина сможет получить следующий транш МВФ, это будет мотивирующим для нас”, – отметила Матернова.

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По словам представителя Еврокомиссии, выделение Украине следующего транша МВФ либо по крайней мере письмо от Фонда станет мотивацией для предоставления Киеву макрофинансовой помощи от Евросоюза.

“Мы подошли к важному этапу – это позитивная оценка коллективного органа, членов Еврокомиссии… Мы говорим об 1 миллиарде евро, но оценка Еврокомиссии – это только первый шаг. У нас есть страны-члены, Европейский парламент, они тоже должны сказать “да”, – отметила Матернова.

По материалам Сегодня
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