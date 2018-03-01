ЕС готов предоставить Украине 1 миллиард евро - Еврокомиссия

Европейская комиссия готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро несмотря на неполное выполнение требований по предыдущей программе.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в комментарии для “Радио Свобода”.
По его словам, Европейская комиссия готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе.
“Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 миллионов евро, поскольку не все условия были выполнены”, – сказал он.
“Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро двумя траншами, по 500 миллионов каждый. Поэтому сейчас мы запустили все необходимые процедуры”, – рассказал Домбровскис.
Он надеется, что Европейская комиссия начнет предоставлять Украине финансовую поддержку в рамках новой программы в начале осени.
Домбровскис отметил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы сотрудничества.
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