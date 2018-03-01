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На Луне хотят запустить 4G-связь

На Луне хотят запустить 4G-связь

Nokia создаст сеть 4G прямо на Луне. В реализации идеи поможет PT Scientists, которая доставит необходимое оборудование на спутник Земли.

Сеть будет стримить видео и передавать другие данные в центр управления миссией в Берлине. А также она поможет управлять двумя луноходами Audi, которые посетят место высадки астронавтов Апполона-17 на Луну в 1972 году. Работа телекоммуникационного оборудования будет напрямую зависеть от солнечной энергии.

Поэтому задача ученых – сделать технику максимально эффективной. Что ещё интересно, для запуска оборудования будет использована ракета компании SpaceX Илона Маска.

По материалам 24.ua
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