Россияне продали "Евраз-ДМЗ"

Evraz продает украинский “Евраз — Днепровский металлургический завод” (“Евраз-ДМЗ”) приблизительно за $106 млн.
Дочерняя компания Evraz Fegilton Ltd. в четверг подписала соглашение о продаже своей доли в Drampisco компании Senalior Investments (входящей в DCH бизнесмена Александра Ярославского), говорится в сообщении Evraz.
Напомним, 19 декабря 2017 года Evraz продала 94,96% акций украинского коксохимического завода “Южкокс”. Согласно отчету компании, стоимость сделки составила $63 млн с учетом $16 млн предварительного платежа, полученного еще в 2016 году. Имя покупателя не разглашается.
В 2017 году Evraz завершила продажу других непрофильных активов, в частности, украинского ГОКа “Сухая Балка”, который был продан Ярославскому.
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