Китай откроет крупнейший в мире морской мост Гонконг-Макао в июне

Проект самого крупного морского моста в мире, соединившего специальные административные районы Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао) и город Чжухай, практически завершен. Движение по нему должно открыться в мае или июне, сообщает ЦТС со ссылкой на Macau News.

Транспортный переход включает также тоннель, протяженностью 6,7 километров. Длина всего перехода, расположившегося в устье реки Чжуцзян, составляет 55 километров. Тоннель с шестиполосным двусторонним движением, строительство которого заняло свыше пяти лет, является единственным съездом с основного пролета моста в город Чжухай.

Общая протяженность морской части моста составляет 22,9 километра. По ней можно будет добраться из Чжухая или Аомэня до Гонконга всего за полчаса при условии передвижения на автомобиле. По расчетам инженеров, мост будет служить людям не менее 120 лет. Общие инвестиции городов, которые соединит это сооружение, составляют 73 млрд юаней (около 11 млрд долларов).

Китай уже давно рекордсмен по длине мостов. Так, морской участок моста между городами Шанхай и Нинбо на востоке страны, через залив Ханчжоувань в Восточно-Китайском море, составляет 32 километра. Он был введен в эксплуатацию в мае 2008 года.

А в китайской провинции Шаньдун действует мост через залив Цзяочжоу. Его длина составляет 36,48 километров, он включает восемь автомобильных полос.