В Польше вступил в силу "антибандеровский закон"

1 марта в Польше вступил в силу скандальный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и обвинения поляков в причастности к преступлениям Третьего рейха и Холокосту.
Ранее документ был опубликован в “Официальном вестнике” и, согласно польскому законодательству, вступил в силу через 14 дней.
Таким образом теперь в Польше распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастия в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также за отрицание “преступлений, совершенных украинскими националистами” предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.
Отметим, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за “преступления украинских националистов”.
Президент Украины также раскритиковал скандальный закон. Также в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон.
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