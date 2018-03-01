Компания Абрамовича продала "Южкокс" за $63 млн

Российская горно-металлургическая компания Evraz продала 94,96% акций украинского коксохимического завода “Южкокс”. Об этом сообщает Uaprom, ссылаясь на отчет компании.
Согласно отчету компании, сделка была закрыта 19 декабря 2017 года, ее стоимость составила $63 млн с учетом $16 млн предварительного платежа, полученного еще в 2016 году. Имя покупателя не разглашается.
Именно с этой даты данный актив уже не входит в группу Evraz.
При этом Evraz признал убыток от продажи “Южкокса” в размере $91 млн, включая $132 млн кумулятивных потерь от курсовых разниц.
Кроме того, в отчете отмечается, что компания в 2017 году завершила продажу других непрофильных активов, в частности украинского ГОКа “Сухая Балка” и Находкинского морпорта.
Напомним, что Evraz в мае 2017 года начал процедуру продажи “Сухой Балки” группе DCH Group Александра Ярославского. Планировалось, что сделка будет закрыта до конца прошлого года.
В то же время, согласно отчету, Evraz по состоянию на 31 декабря 2017 года получил за ГОК только $94 млн из положенных $109 млн.
Компания утверждает, что ей недоплатили $15 млн от суммы сделки плюс $3 млн дивидендов. При этом Evraz ожидает, что покупатель выполнит свои обязательства в 1 квартале 2018 года.
Кроме того, Evraz подтвердил, что получил $556 млн убытков от продажи ГОКа “Сухая Балка”.
До недавнего времени у Evraz в Украине было три актива: ЧАО “ЕВРАЗ — Днепровский металлургический завод” (Днепр), “ЕВРАЗ Южкокс” и ЧАО “ЕВРАЗ — Сухая Балка” (Кривой Рог Днепропетровской обл.) Однако третье предприятие выкупила группа DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского.
Акционеры “Евраз-ДМЗ” намерены направить средства от допэмиссии на модернизацию коксохима и прокатного производства, строительство МНЛЗ.
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