Межбанк: доллар упал к 26,68 из-за поступления экспортной выручки и продаж агросектора

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,82 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги долларовым безналом, как появились признаки нового притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Таким образом, гривневый «навес» стал тяжелее, приподнявшись с уровня 55 601,2 млн. грн. к отметке 56 198,8 млн. грн.
Довольно рано, около 10.08 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар обвалился в цене, составив 26,76/26,79 UAH/USD.
Спустя 10 минут, по состоянию на 10.18, безналичный «американец» оказался на уровне 26,70/26,73 UAH/USD.
Около 10.25 доллар на межбанке упал к 26,64/26,68 UAH/USD, спровоцировав появление на рынке регулятора, выкупившего долларовые излишки и вернувшего цену «американца» на уровень 26,66/26,69 UAH/USD, который доллар не покидал до 11.02 Киева.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,6500 / 26,6900
евро – 32,4890 / 32,5351
российский рубль – 0,4707 / 0,4718
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2187 / 1,2188
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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