Насиров за прошлый год заработал шесть гривен

Согласно декларации Романа Насирова за 2017 год, 6 гривен дохода он получил в качестве процентов по банковскому вкладу в «Укргазбанке». Зарплата жены бывшего главы ГФС Екатерины Глимбовской составила почти 40 тысяч гривен и еще более 9 млн она получила от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства.
Также Насиров задекларировал 55 тысяч долларов и 1 млн 250 тысяч гривен денежных сбережений. Для сравнения, в 2016 году наличными он держал 420 тысяч евро, 1 млн долларов и более 4 млн гривен. То есть получается, что за год он обеднел более чем 43 млн гривен. Очевидно, эти средства были потрачены в марте прошлого года на внесение залога – тогда за выход Насирова на свободу было уплачено 100 млн гривен, половину из которых дала жена, половину – тесть Александр Глимбовский.
Из ценных вещей 28 января 2017 года, в день рождения Екатерины Глимбовской, у нее появились новые швейцарские часы фирмы Rolex. Еще одни Breguet подарили 3 марта на день рождения самому Насирову. Также супруги задекларировали коллекции вин, произведений искусства и антиквариата, пять транспортных средств, два дома и четыре квартиры.
Напомним, 2 марта 2017 г. Национальное антикоррупционное бюро задержало тогдашнего главу ГФС Романа Насирова по подозрению в причастности к газовым схемам экс-нардепа Александра Онищенко. По данным следствия, Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых, чем нанес государству ущерб на 2 млрд гривен. Однако уже 16 марта он вышел под залог в размере 100 млн гривен.
В ходе следствия также выяснилось, что у Романа Насирова есть несколько паспортов, что и стало формальным поводом для его увольнения с должности главы ГФС 31 января 2018 г.
Кроме того, журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» выяснили, что после предоставления налоговой рассрочки фирмам Онищенко, Насиров отказал в ней всем другим компаниям. Об этом говорится в сюжете Марьяны Мотрунич «Отпущение долгов».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4241 30
"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в Европе5 ч. назад - 1480 20
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2758 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2469 13
"Газпром" обяжут платить Украине проценты - "Нафтогаз"5 ч. назад - 1595 12
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4241 30
Audi представила автомобиль нового поколения16 ч. назад - 3037
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2758 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2469 13
В Windows нашли серьезную уязвимостьВчера, 22:00 - 1811 3
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежкиВчера, 15:10 - 1063
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 4944 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 449
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2051 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3147
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Імперські амбіції сусідаМакроекономіка України. Політика та гроші