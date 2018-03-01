Насиров за прошлый год заработал шесть гривен

Согласно декларации Романа Насирова за 2017 год, 6 гривен дохода он получил в качестве процентов по банковскому вкладу в «Укргазбанке». Зарплата жены бывшего главы ГФС Екатерины Глимбовской составила почти 40 тысяч гривен и еще более 9 млн она получила от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства.

Также Насиров задекларировал 55 тысяч долларов и 1 млн 250 тысяч гривен денежных сбережений. Для сравнения, в 2016 году наличными он держал 420 тысяч евро, 1 млн долларов и более 4 млн гривен. То есть получается, что за год он обеднел более чем 43 млн гривен. Очевидно, эти средства были потрачены в марте прошлого года на внесение залога – тогда за выход Насирова на свободу было уплачено 100 млн гривен, половину из которых дала жена, половину – тесть Александр Глимбовский.

Из ценных вещей 28 января 2017 года, в день рождения Екатерины Глимбовской, у нее появились новые швейцарские часы фирмы Rolex. Еще одни Breguet подарили 3 марта на день рождения самому Насирову. Также супруги задекларировали коллекции вин, произведений искусства и антиквариата, пять транспортных средств, два дома и четыре квартиры.

Напомним, 2 марта 2017 г. Национальное антикоррупционное бюро задержало тогдашнего главу ГФС Романа Насирова по подозрению в причастности к газовым схемам экс-нардепа Александра Онищенко. По данным следствия, Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых, чем нанес государству ущерб на 2 млрд гривен. Однако уже 16 марта он вышел под залог в размере 100 млн гривен.

В ходе следствия также выяснилось, что у Романа Насирова есть несколько паспортов, что и стало формальным поводом для его увольнения с должности главы ГФС 31 января 2018 г.

Кроме того, журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» выяснили, что после предоставления налоговой рассрочки фирмам Онищенко, Насиров отказал в ней всем другим компаниям. Об этом говорится в сюжете Марьяны Мотрунич «Отпущение долгов».