С 1 марта украинским военным пересчитают пенсии

С 1 марта вступило в силу решение Кабинета министров, которым определен порядок перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

В частности, военнослужащим и некоторым другим лицам перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом трех составляющих обновленного денежного обеспечения: оклад по должности, воинское (специальное) звание и надбавка за выслугу лет.

Выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться поэтапно начиная с 1 января 2018 в следующих размерах:

с 1 января 2018 г. – 50 процентов;

с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. – 75 процентов;

с 1 января 2020 г. – 100 процентов суммы повышения пенсии, определенной по состоянию на 1 марта 2018 года.

Для бывших работников милиции перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом денежного обеспечения полицейского за январь 2016 г., определенного в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2015 г. Сумма пересчитанных пенсий для выплаты за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 насчитывается органами Пенсионного фонда Украины по состоянию на 1 января 2018 г. и выплачивается после выделения средств на их финансирование из государственного бюджета в следующем порядке:

с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. – ежемесячно отдельной суммой в размере 50 процентов разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной лицом пенсии за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 года;

с 1 января 2020 г. – ежемесячно отдельной суммой в размере 100 процентов разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной лицом пенсии за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. и до обеспечения полной выплаты рассчитанной суммы.